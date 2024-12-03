رئيس كوريا الجنوبية يتهم المعارضة بالسيطرة على البرلمان وعرقلة عمل الحكومة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:32 مساءً - اتهم الرئيس يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية، قبل قليل، المعارضة بالسيطرة على البرلمان وعرقلة عمل الحكومة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.



وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب قد أفادت قبل قليل، بحظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العرفية على وسائل الإعلام والناشرين.

كما أفادت وكالة يونهاب للأنباء، أنه يمكن اعتقال من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي.

وكانت وكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب، قد أفادت عن إغلاق مبنى البرلمان في كوريا الجنوبية ومنع النواب من الدخول إليه.

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي، قد أمر قبل قليل، الجيش بالبقاء في حالة تأهب بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية.

كما كانت وكالة يونهاب للأنباء قد كشفت قبل قليل، عن أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، قد أمرت بعقد اجتماع لكبار القادة وحثت على تعزيز اليقظة.