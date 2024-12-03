بايدن يعفو عن نجله فـي قضايا احتيال ضريبي وحيازة أسلحة نارية

واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أنه أصدر عفوا عن نجله هانتر الذي كان ينتظر الحكم عليه في قضيتَي احتيال ضريبي وحيازة أسلحة نارية في شكل غير قانوني.

وقال الرئيس الديموقراطي «لا يمكن لأي شخص عاقل يدرس وقائع قضية هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير هذا: هانتر استُهدف فقط لأنه ابني، وهذا خطأ»، متحدثا عن «سوء تطبيق للعدالة».

وأضاف بايدن في بيان «قلتُ إني لن أتدخل في قرارات وزارة العدل وقد التزمتُ وعدي حتى وأنا أرى نجلي يُحاكَم في شكل انتقائي وغير عادل».