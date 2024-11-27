العالم اليوم - مصر وقطر تعتزمان التعاون بمشروع "مهم للغاية" بالساحل الشمالي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري "مهم للغاية" في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

جاء ذلك في بيان، عقب جلسة مباحثات بين المسؤولين في مصر وقطر، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة مدبولي ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

والتقى رئيس وزراء قطر في وقت سابق اليوم مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال مدبولي إن "اللقاء (بين الرئيس المصري ورئيس وزراء قطر) كان مُثمرا للغاية حيث تم التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات التي نتطلع إلى إحراز تُقدم سريع في تنفيذها على الأرض خلال الفترة القليلة المُقبلة".

وأضاف مدبولي أن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مُهمة لعقد شراكات معها في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات.

وقال إن مشاورات اليوم مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري، مُؤكدًا أن الجانب المصري سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وذكر البيان أن الجانب القطري أعرب أيضا عن رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.

وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية تعتزم عرض قائمة من الفرص لاستثمارية على الجانب القطري، "تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص".

وأضاف أن هناك مباحثات مشتركة أيضا مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وكذا توجد رغبة من الجانب القطري للاستثمار في إنشاء مراكز البيانات. وقال مدبولي: "لدينا قائمة بمشروعات مهمة في هذا القطاع في العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز".