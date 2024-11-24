نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بغارات جوية مقرات عسكرية لحزب الله في الضاحية الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، استهداف غارات جوية مقرات عسكرية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

"حزب الله" يشن هجمات صاروخية متواصلة وغير مسبوقة على إسرائيل منذ الصباح

وتتعرض إسرائيل اليوم الأحد، لهجوم صاروخي كبير من لبنان، حيث يواصل "حزب الله" استهداف الجيش الإسرائيلي والتصدي له، ويقصف المستوطنات، مما خلف دمارا في عدة مدن منها تل أبيب وحيفا.

وأصدر "حزب الله" بيانات عدة عن العمليات التي نفذها دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".