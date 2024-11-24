نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تعلن إيقاع جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح بهجوم شرق رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام عن إيقاع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباك شرق رفح. كما أكدت استهداف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي شمال مدينة غزة.

وقالت القسام في بيان أن مقاتليها "تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود من المسافة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح في شارع الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح".

وفي بيان آخر، أكدت كتائب القسام أن عناصرها استهدفوا "مقر قيادة وسيطرة قوات العدو المتوغلة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

كما أعلنت القسام استهداف "موقع قيادة وسيطرة العدو في محور نتساريم بصواريخ (107) بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل".