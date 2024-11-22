العالم اليوم - ابن طباخ شهير يدهس عامل توصيل في مصر.. فرار وإخفاء للسيارة

انتم الان تتابعون خبر ابن طباخ شهير يدهس عامل توصيل في مصر.. فرار وإخفاء للسيارة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:36 مساءً - لقي عامل توصيل يدعى عبد الرحمن من محافظة بني سويف المصرية مصرعه فجر، الجمعة، بعدما صدمته سيارة "رانج روفر" كان يقودها ابن طباخ شهير بسرعة جنونية.

وبحسب صحيفة "الدستور"، قال أحد زملاء عبدالرحمن في العمل إنه كان في طريقه لتوصيل طلب إلى أحد الزبائن وفوجئ بالحادث، مضيفا: "سائق السيارة كاد أن يصطدم بي أولا قبل أن يدهس عبد الرحمن".

وفي السياق، قال مدير عبد الرحمن في العمل إن السيارة دهست الضحية لمسافة 15 مترا ولم يدرك السائق الأمر إلا بعد تعطل عجلة السيارة، وبعدها وصل والد السائق وهو "شيف شهير" وأخذ ابنه وفرّا من موقع الحادث.

وأضاف: "بعدها بحوالي 15 دقيقة، تفاجأنا بوجود ونش يحاول سحب السيارة من مكان الحادث".

وتابع: "عبد الرحمن كان يستعد لفرحه يوم 6 ديسمبر المقبل، وطلب إجازة من الشغل، وكان يوم الحادث آخر يوم عمل له قبل فرحه".

وأضاف شاهد ثالث على الحادث من زملاء عبد الرحمن أن السيارة كانت تقل شابين لا يتجاوز عمرهما 16 عاما، وأنها استمرت في السير لمسافة حوالي 600 متر بعد الحادث قبل أن يتم إيقافها بواسطة صاحب سيارة أخرى".

كما أوضح الشاهد أن والد السائق أرسل شخصا لسرقة لوحة السيارة في محاولة لإخفاء هويتها.

وكشفت مصادر محلية أن الشرطة تجري تحريات مكثفة لضبط الجاني.