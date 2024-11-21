العالم اليوم - "السعودي للاستثمار" يطرح صكوكا بقيمة 750 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - أعلن البنك السعودي للاستثمار، الخميس، انتهاءه من طرح صكوك رأسمال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار على مستثمرين مؤهلين في السعودية وخارجها، وقيمتها 750 مليون دولار.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إن تسوية إصدار الصكوك ستتم بتاريخ 27 نوفمبر الجاري، وإن عددها الإجمالي 3750 صكا والقيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، وبعائد 6.375 بالمئة في السنة.

وجاء في بيان أن هذه الصكوك دائمة، أي بدون تاريخ استحقاق، وقابلة للاسترداد بعد خمس سنوات.