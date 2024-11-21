العالم اليوم - أسهم أوروبا تتراجع بعد توقعات مخيبة للآمال من "إنفيديا"

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تتراجع بعد توقعات مخيبة للآمال من "إنفيديا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 11:25 صباحاً - تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم في أوروبا، الخميس، وجاءت معنويات السوق فاترة وسط تعزيز التوتر الجيوسياسي للطلب على الملاذات الآمنة، في حين كانت أسهم شركات الرقائق هي العامل الأكثر تأثيرا بعد توقعات مخيبة للآمال من شركة إنفيديا الرائدة في القطاع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش ويتجه للتراجع للجلسة الخامسة على التوالي وسط حالة من الغموض حول الصراع المتصاعد بين أوكرانيا وروسيا والتأثيرات المحتملة لفوز دونالد ترامب في الداخل الأميركي.

وتراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق إيه.إس.إم.إل وإنفينيون وإيه.إس.إم إنترناشونال بعد أن توقعت شركة إنفيديا الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي وأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية أبطأ نمو للإيرادات في سبعة أرباع.

فيما قفز سهم سويتك 14 بالمئة بعد إعلان نتائج النصف الأول من العام للشركة الفرنسية الموردة لمواد أشباه الموصلات، مما حد من خسائر قطاع التكنولوجيا.

وكانت قطاعات السلع الشخصية والمنزلية والتجزئة والسيارات هي الأكثر تضررا، وتراجعت مؤشراتها بنسب تتراوح بين 0.8 بالمئة وواحد بالمئة.

وهوى سهم سي.تي.إس إيفينتم ثمانية بالمئة بعد إعلان نتائج تسعة أشهر لمجموعة حجز التذاكر الألمانية، في حين هبط سهم جي.دي سبورتس فاشون 13 بالمئة بعد أن حذرت شركة بيع الملابس الرياضية من أن أرباحها السنوية ستأتي عند الحد الأدنى من نطاقها المتوقع.

فيما قفز سهم شركة هالما تسعة بالمئة بعد أن كشفت شركة تصنيع أجهزة الصحة والسلامة عن نتائجها نصف السنوية.