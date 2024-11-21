القبض على قائد سيارة للسير برعونة بالطريق الدائرى وإصطدامه بدراجة نارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 نوفمبر 2024 11:33 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام بعض قائدى السيارات بإستيقاف قائد سيارة أعلى الطريق الدائرى بالجيزة وتوجيه اللوم له لقيامه بالسير برعونة، مما يعرض حياته والمواطنين للخطر ، وعقب ذلك قام بالإنطلاق مسرعاً بالسيارة والإصطدام بدراجة نارية والفرار.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.