انت الأن تتابع خبر من غير حقن... طريقة عمل وصفة الفازلين و الخميرة لنفخ وتوريد الشفايف طبيعيًا هتبقي أجمل من أنجلينا جولي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقوم العديد من النساء بإجراء عملية حقن الشفايف للحصول على شفاه بارزة ذات لون وردي، ومع ارتفاع أسعار هذه الحقن لم تستطع معظم السيدات إجراء هذا الأمر، لذلك نحن نقدم لكم اليوم البديل الطبيعي والآمن لنفخ الشفايف وتوريدها بدون حقن وبمكونات موجودة في كل منزل لن تكلفك شيئًا، وهي وصفة الفازلين والخميرة التي تعمل على نفخ الشفايف بشكل طبيعي وترطيبها وتوريدها، وسوف نوضح لكم طريقة التحضير ونسب المكونات لضمان نجاح هذه الوصفة.

مكونات وصفة الفازلين و الخميرة لنفخ وتوريد الشفايف

تضاف بعض الزيوت الطبيعية مع وصفة الفازلين والخميرة لتزيد من فاعليتها وتجعل اللون الوردي مركز وثابت بشكل أكبر،

ولابد من إضافة النسب التالية بكل دقة للحصول على النتيجة المرجوة.

كيس خميرة فورية.

ملعقة ونصف من الفازلين الطبي.

ملعقة ونصف من زيت اللوز.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من اللون الوردي.

طريقة وصفة الفازلين و الخميرة لنفخ وتوريد الشفايف

كما رأينا في الفقرة السابقة أن جميع مكونات الوصفة سهلة ومتوفرة في كل بيت،

تكون خطوات التحضير كذلك سهلة وبسيطة للغاية.

يخلط الفازلين مع الخميرة والزيوت واللون الوردي بالملعقة حتى تمتزج هذه المكونات مع بعضها جيدًا.

نضع المزيج السابق على الشفايف لمدة 15 دقيقة.

نغسل الشفايف بالماء البارد ثم نجفف بالمنشفة.

لابد من تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع حتى نصل إلى شكل الشفايف المطلوب.

تظهر النتيجة بشكل ملحوظ في الأسبوع الأول من تطبيق الوصفة.

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