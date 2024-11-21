انت الأن تتابع خبر من غير روج طريقة احمرار وتوريد الشفايف في المنزل وازالة السواد لشفايف وردية وجذابة في 5 دقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشفايف هي من أهم علامات الجمال لدى المرأة، ولذلك تحرص كل امرأة أن تظهر بشكل جذاب وجميل، لذلك نقدم لكل امرأة تسعى للحصول على شفايف ناعمة ملونة طبيعيًا باللون الأحمر،

بعض الوصفات الطبيعية سهلة التحضير بالتفصيل في هذا المقال.

ولأن الشفايف أكثر ما يشغل بال الفتيات والسيدات وخاصة الذين يعانون من أسمرارها، ويبحثون عن طرق تزيل هذه المشكلة، بدلا من وضع الروج بشكل دائم وتتعرض الشفايف للتشقق، سوف نقدم ليكي خلطات مختلفة لأحمرار الشفايف في المنزل بكل سهولة وبخلطات طبيعية متوفرة في كل منزل، فهذه الخلطات تساعد في توريد وترطيب الشفايف بدون أضرار.

وصفة الليمون والجلسرين والعسل لاحمرار الشفايف طبيعي

سوف نقدم مجموعة من أهم الوصفات الطبيعية التي تعطي الشفايف لون أحمر طبيعيًا بدون استخدام أي مستحضرات كيميائية وهي كالأتي:

المكونات

ملعقة من عصير الليمون المركز

نصف ملعقة صغيرة جلسرين

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

طريقة التطبيق

قومي بوضع كل المكونات مع بعض، وخلطهم جيدًا

بعد ذلك ادهني من هذا الخليط على الشفايف يومياً، حتى تحصلي على ماهو مطلوب واللون المناسب لشفايفك.

وصفة الكركم والحليب

المكونات

٣ ملاعق من مسحوق الكركم

قطرات من اللبن تتناسب مع الكركم

طريقة التطبيق

اخلطي كل المكونات جيدًا حتى الحصول على عجينة، وضعيها على شفايفك جيدًا، واتركيها لمدة ٥ دقائق وبعد ذلك اغسلى شفايفك جيدًا بالماء البارد

يفضل تكرار الوصفة لمدة ثلاث أو أربع مرات خلال الأسبوع، حتى تحصلي على نتيجة مدهشة.

وصفة خل التفاح

طريقة التحضير

اغمسي قطعة من القطن ومعقمة داخل كوب به خل تفاح

ضعي هذه القطنة على شفايفك لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك اغسليها بالماء البارد

هذه الوصفة يفضل أن تتكرر مرتين في اليوم حتى الحصول على اللون المناسب والنتيجة التي تتمنيها

وصفة بذور الرمان مع الفازلين

تلك الطريقة التي سنوضحها لكي سيدتي سوف تجعل الشفايف ودرية، لأحتواء الخلطة على بذور الرومان وبالفازلين ستصبح الوصفة مثل زبدة الكاكاو الأحمر، وتعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات السهلة والبسيطة في تحضيرها في المنزل، ويمكن أن تستغني عن أقلام الروج وتضعي الخلطة بدلاً عنها، إليكي كيفية تحضير خلطة احمرار الشفايف الطبيعية.

المكونات

كمية بسيطة من حبوب الرمان

٢ ملعقة من الفازلين

طريقة التحضير