العالم اليوم - هواوي تستهدف زيادة إنتاج شريحة متطورة جديدة لمنافسة إنفيديا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 11:25 صباحاً - تعتزم شركة هواوي الصينية بدء إنتاج أحدث شرائحها للذكاء الاصطناعي بكميات كبيرة في الربع الأول من عام 2025، حتى في ظل ما تجد من مصاعب بسبب القيود الأميركية التي تحد من إنتاجها، بحسب ما قاله مصدران مطلعان لوكالة رويترز.

وقال المصدران لرويترز إن شركة الاتصالات العملاقة أرسلت عينات من الشريحة (آسند 910سي)، أحدث منتجاتها من الشرائح، إلى بعض شركات التكنولوجيا وبدأت في تلقي الطلبات. وتستهدف هواوي بهذه الشريحة منافسة شركة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية إنفيديا.

وتقع هواوي في قلب الخلافات بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالتجارة والأمن. وفرضت واشنطن سلسلة قيود على هواوي وشركات صينية أخرى، بذريعة أن تقدمها التكنولوجي يشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة. وتنفي بكين هذه الاتهامات، وتحاول الوصول للاكتفاء الذاتي من أشباه الموصلات المتقدمة.

وتصنع شركة سيميكونداكتور مانيوفاكتشورينج إنترناشيونال كورب (سي.إم.آي.سي) الصينية الشريحة (910سي) لصالح هواوي، لكن نقص معدات الطباعة الحجرية المتقدمة حد من إنتاجها على نطاق تجاري.

ويجبر ذلك هواوي على خفض أهداف الإنتاج وتأخير تلبية الطلبات على هذه الشريحة.