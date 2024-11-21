الذهب يواصل مكاسبه

الذهب يواصل مكاسبهارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية - الأوكرانية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

وزادت العقود الفورية للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 2657.41 دولار للأوقية، وصعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب بالنسبة نفسها، لتسجل 2660 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة مسجلة 31.11 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة، ليسجل 965.30 دولار للأوقية.

كما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1027.84 دولار للأوقية.