الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانتأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأضافت المحكمة في بيان اليوم الخميس، أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

بدورها، أعلنت هولندا استعدادها للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا لزم الأمر.

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، في بيان مصور نشره على صفحته في "إنستغرام"، إنّ "هولندا تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي حال قدوم نتنياهو إلى هولندا سيُعتقل".

وأضاف أنّ "هولندا بعد الآن لن تُجري تواصلاً غير ضروري مع نتنياهو".