العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة هروب متهم بالقتل من غرفة التحقيق

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. لحظة هروب متهم بالقتل من غرفة التحقيق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 03:29 مساءً - حفر مشتبه به في جريمة قتل حفرة بجدار غرفة التحقيق وهرب منها قبل إعادة إلقاء القبض عليه مجددا.

وتم القبض على أدلاي ميستر، 24 عاما، بتهمة قتل والدته ووالده وأخته المراهقة وكلب العائلة في منزلهم في ولاية نيو مكسيكو.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي نشره مكتب عمدة مقاطعة بيرناليلو أن ميستر الذي كان بمفرده في الغرفة، استخدم قدمه لركل الحائط وكسره، مما أدى إلى إحداث حفرة كبيرة.

وحاول المشتبه به الهروب بعد ساعات قليلة من وقوع جريمة القتل، مستغلا عدم وجود مراقبة.

وقالت شقيقته للسلطات إن "ميستر كان يعاني من مشاكل في الصحة العقلية وتوقف عن تناول أدويته".

وتم احتجازه مجددا، بينما تقوم السلطات بتقييم ما إذا كان لائقا للمحاكمة.