العالم اليوم - أرباح "لولو للتجزئة" ترتفع 126% في الربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر أرباح "لولو للتجزئة" ترتفع 126% في الربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - ارتفع صافي أرباح شركة "لولو للتجزئة"، خلال الربع الثالث بنسبة 126 بالمئة، لتصل إلى 35.1 مليون دولار، مدفوعا بارتفاع الأرباح التشغيلية وتحسين إدارة التكاليف، بحسب بيان من الشركة، الخميس.

وفي أول بيان مالي للشركة منذ طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي، قالت "لولو" إن إيراداتها في الربع الثالث نمت بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي، إلى 1.86 مليار دولار.

وقالت الشركة إن "الأداء القوي للمبيعات جاء مدفوعاً بنمو كبير في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، مع نمو المبيعات عبر فئات المنتجات الرئيسية، بما في ذلك نمو كبير (double-digit) في فئة الأطعمة الطازجة مع ارتفاع في مبيعات الأجهزة الإلكترونية بنسبة متوسطة الي مرتفعة (single-digit)".

وأضافت: "حققت عُمان والكويت والبحرين نمواً قوياً في الإيرادات، فيما استقرت إيرادات المجموعة في قطر وحافظت على حصتها الرائدة في السوق".

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت الأرباح الصافية للشركة 151.5 مليون دولار بزيادة 73.3 بالمئة، بحسب البيان.

وذكر البيان أن مبيعات الشركة عبر الإنترنت ارتفع إلى 237.4 مليون دولارخلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 83.5 بالمئة على أساس سنوي، حيث تشكل المبيعات عبر القنوات الإلكترونية حوالي نسبة 4.3 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة حالياً.

وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للشركة 98.5 مليون دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تم استثمارها بشكل أساسي في افتتاح 12 متجراً جديداً، منها خمسة متاجر في السعودية وثلاثة متاجر في الإمارات، أكبر سوقين للولو.

يذكر أن شركة لولو للتجزئة التي تأسست عام 1974، تعتبر مع شركاتها التابعة أكبر تاجر تجزئة متكامل من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وتدير المجموعة شبكة تضم 241 متجراً وتتمتع بتواجد عبر ثلاثة أنواع من المتاجر الفعلية: هايبر ماركت، والمتاجر السريعة، والمتاجر الصغيرة. وتمتلك المجموعة أيضاً منصة للتجارة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق للهاتف الجوال إضافة إلى شراكات مع مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية من الجهات الخارجية.

وخلال طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي هذا الشهر، جمعت الشركة 1.72 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الطلب مبلغ 37 مليار دولار، متجاوزاً حجم الطرح المستهدف بأكثر من 25 مرة.