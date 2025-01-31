العالم اليوم - كادت تلتهم رأسها.. فيديو لسمكة تهاجم حورية بحر خلال عرض مائي

انتم الان تتابعون خبر كادت تلتهم رأسها.. فيديو لسمكة تهاجم حورية بحر خلال عرض مائي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 04:21 مساءً - في مشهد صادم تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل هاجمت سمكة عملاقة حورية بحر شابة خلال عرض قدمته في الماء لمجموعة من الحضور.

وفي حديقة "شيشوانغبانا" للغابات البدائية في الصين، قدمت الفنانة الروسية ماشا البالغة من العمر 22 عامًا، عرض مائي وهي ترتدي لباس حورية البحر.

وبينما تتحرك الشابة ببطء نحو السطح، ظهرت سمكة عملاقة وحاولت اتهام رأس الشابة، لكنها تمكنت من تحرير نفسها في غضون ثوانٍ وطفت بسرعة على السطح.

وتقول تقارير في وسائل الإعلام الروسية إن الشابة أُرغمت على العودة إلى الحوض رغم معاناتها من جرح في الرقبة.

وعُرض عليها مبلغ 78 جنيهًا إسترلينيًا كتعويضات معنوية بعد الهجوم، لكن مُنعت من الحديث عن الأمر، حيث حاول رؤساؤها في حديقة غابة شيشوانغبانا البدائية "التستر" على الحادث.

ولم تحدد التقارير نوع السمكة التي نفذت الهجوم.