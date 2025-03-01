العالم اليوم - السعودي الشنقيطي أفضل حارس مرمى في كأس آسيا للشباب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 مارس 2025 11:22 مساءً - توج حامد يوسف الشنقيطي حارس مرمى منتخب السعودية بجائزة أفضل حارس مرمى في كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما في الصين.

توج حامد يوسف الشنقيطي حارس مرمى منتخب السعودية بجائزة أفضل حارس مرمى في كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما في الصين.

وقدم الحارس السعودي عروضا مميزة على امتداد البطولة، ليقود منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، قبل أن يخسر أمام أستراليا بركلات الترجيح 4 /5 بعد تعادل الفريقين 1 /1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وحافظ حامد يوسف على نظافة شباكه في 3 مباريات من أصل 6 مباريات خاضها المنتخب السعودي في البطولة، بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

ونجح يوسف في الحفاظ على نظافة شباكه في المباريات أمام الأردن خلال دور المجموعات، وأمام الصين في دور الثمانية وأمام كوريا الجنوبية في قبل النهائي.

وفي المباراة أمام الصين في دور الثمانية، تألق حامد يوسف بتصديه للعديد من المحاولات والتي كان أبرزها ضربة جزاء، ثم واصل التألق في قبل النهائي أمام كوريا عبر التصدي لركلتي ترجيح.