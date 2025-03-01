العالم اليوم - بسبب "زينة رمضان".. محمد صلاح يفزع جمهور ليفربول

انتم الان تتابعون خبر بسبب "زينة رمضان".. محمد صلاح يفزع جمهور ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 مارس 2025 11:22 مساءً - أثار النجم المصري محمد صلاح قلق جماهير ليفربول بعد نشره صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال تعليقه زينة رمضان.

منشور صلاح الأخير على إنستغرام ومنصة X (تويتر سابقًا) أثار مخاوف مشجعي ليفربول، حيث نشر صورة له أثناء وضع زينة شهر رمضان مع ابنته، وظهر وهو يتوازن على طرف أريكته، وفق ما نشر موقع سبورت بايبل.

هذا المشهد دفع زميله في الفريق إبراهيما كوناتي إلى التعليق قائلاً: "أخي، كن حذرًا من فضلك".

ولم يكن كوناتي الوحيد الذي شعر بالقلق، حيث عبر العديد من مشجعي ليفربول عن مخاوفهم من تعرض نجمهم لإصابة غير متوقعة، وسط المنافسة الشرسة على لقب الدوري.

أحد المشجعين كتب على منصة X: "انزل عن الأريكة أيها المجنون، لدينا لقب دوري لنفوز به".

وكتب آخر: "هل يمكننا توفير شبكة أمان لصلاح من فضلكم؟".

وأضاف ثالث: "إبو يتحدث نيابة عنا جميعًا".

بينما قال آخر مازحًا: "إصابة غريبة عندما يعلق مو في الزينة!".

صلاح يمر بأحد أفضل مواسمه على الإطلاق، حيث سجل 30 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، مما يجعله مرشحا قويا لجائزة الكرة الذهبية 2025، وفق ما نشر موقع سبورت بايبل.

ساهم صلاح في فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0 يوم الأربعاء، بعدما صنع هدف أليكسيس ماك أليستر، ليعزز الفريق صدارته بفارق 13 نقطة ويقترب خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري رقم 20 في تاريخه.

ويطمح صلاح إلى تحقيق لقب الدوري الثاني مع الريدز بعد موسم 2019/2020 تحت قيادة يورغن كلوب. ومع خروج ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة أمام بليموث أرجايل، حصل اللاعب على راحة نهاية هذا الأسبوع قبل مواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإنجليزي يقدم استراحة للإفطار في رمضان

في 2023، أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز أنه سيتم إيقاف المباريات مؤقتًا خلال شهر رمضان لتمكين اللاعبين المسلمين من الإفطار بعد غروب الشمس.

ويصوم نجوم مثل محمد صلاح وإبراهيما كوناتي خلال ساعات النهار، مما يستدعي توقف المباريات لفترة قصيرة للسماح لهم بتناول الطعام والشراب.

وشهد الموسم الماضي إيقاف مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بشكل مؤقت ليتمكن اللاعبون المسلمون من الإفطار خلال اللقاء.