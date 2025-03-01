مستشفى وصيدليات جايلان يطلق حملة “صحتك أولًا” خلال شهر رمضان المبارك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 1 مارس 2025 10:52 مساءً - أعلن مستشفى وصيدليات جايلان عن إطلاق حملة صحية متميزة تحت شعار “صحتك أولًا”، تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع الأفراد على تبني أسلوب حياة صحي خلال شهر رمضان المبارك.

التغيير يبدأ في رمضان!

تقدم الحملة مجموعة من الخدمات الطبية والتجميلية المميزة، إلى جانب جوائز تحفيزية للأشخاص الذين يحققون أفضل النتائج في رحلتهم الصحية.

الجوائز

سيحصل المشاركون في الحملة على قسائم شرائية قيّمة عند تحقيق أهدافهم في فقدان الوزن:

خسارة 5 كجم: قسيمة بقيمة 1,500 درهم

خسارة 6 كجم: قسيمة بقيمة 2,000 درهم

خسارة 7 كجم أو أكثر: قسيمة بقيمة 2,500 درهم

الفائز بأعلى معدل نزول في الوزن سيحصل على قسيمة بقيمة 5,000 درهم

الخدمات المقدمة ضمن الحملة

تشمل الحملة باقة من الخدمات الطبية والتجميلية، منها:

✅ الاستشارات الطبية

✅ الفحوصات المخبرية

✅ خدمات الأسنان

✅ العلاجات التجميلية من عيادة التجميل

عرض خاص للمشاركين!

يمكن للراغبين في الانضمام إلى الحملة الاستفادة من باقة خاصة بقيمة 199 درهم فقط، تشمل استشارات طبية وفحوصات مميزة.

المقاعد محدودة – سجل الآن وابدأ التغيير!

للحجز والاستفسار، يمكنكم الاتصال على الرقم: 800423526

جيلان – صحتك أولًا في رمضان!