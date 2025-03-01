العالم اليوم - الجيش الأوكراني "يقف" إلى جانب زيلينسكي بعد الخلاف مع ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 مارس 2025 02:25 صباحاً - أكد قائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي، الجمعة، أن قواته تقف إلى جانب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد انخراط الأخير في مشادة كلامية حادة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال سيرسكي الذي نادرا ما يدلي بتصريحات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي "القوات المسلحة مع أوكرانيا ومع الشعب ومع القائد الأعلى. قوتنا في وحدتنا".

وفي وقت سابق من الجمعة، شهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيضمواجهة وصفت بـ"التاريخية"، بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني ، انتهت بمغادرة الأخير بشكل مبكر بعد تصاعد التوتر بين الطرفين.

وبدأت المواجهة عندما كان الرئيسان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تتصاعد لهجتهما بشكل ملحوظ. وكان ترامب ونائبه جيه دي فانس يتبادلان الحديث مع زيلينسكي، قبل أن يتهم فانس الرئيس الأوكراني بالقيام بجولات دعائية. وردّ زيلينسكي بدعوة فانس لزيارة أوكرانيا، الأمر الذي لم يلقَ ترحيبا من الأخير.

بدوره، صعّد ترامب من حدة خطابه قائلا: "أنت تقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة.. إما أن تبرم اتفاقا أو أننا سنبتعد"، مضيفا: "أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا".

زيلينسكي يغادر

غادر الرئيس الأوكراني البيت الأبيض بشكل مبكر بعد مشادة كلامية غير مسبوقة مع نظيره الأميركي.

ورصدت عدسات المصورين زيلينسكي وهو يخرج وحيدا من البيت الأبيض دون أن يرافقه ترامب لتوديعه. ورفض الرئيس الأوكراني الحديث إلى وسائل الإعلام.

نتيجة لهذا التوتر، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان من المقرر أن يعقد بعد الاجتماع. كما أفاد مسؤول في البيت الأبيض بإلغاء توقيع الاتفاق الذي كان من المنتظر بين الجانبين حول استغلال موارد أوكرانيا من المعادن.

بعد المواجهة، اتهم ترامب الرئيس الأوكراني بأنه "غير مستعد للسلام"، معتبرا أنه يستغل انخراط الولايات المتحدة في النزاع لتحقيق أفضلية في المفاوضات مع روسيا. وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "الرئيس زيلينسكي غير مستعد للسلام في ظل انخراط أميركا لأنه يعتقد أن انخراطنا يمنحه أفضلية كبيرة".

وأضاف: "لقد أظهر عدم احترام للولايات المتحدة في مكتبها البيضاوي الغالي. يمكنه العودة عندما يكون مستعدا للسلام".

هذا ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله إن ترامب شعر "بعدم الاحترام" في "خطاب وسلوك" زيلينسكي أثناء اللقاء، وهو ما دفعه إلى اتخاذ موقف حازم ضده.

تعليق الرئيس الأوكراني على حديث ترامب

في وقت لاحق، ذكر زيلينسكي على حسابه الرسمي في "إكس": "شكرا لأميركا، شكرا لدعمك، شكرا لهذه الزيارة. شكرا لك الرئيس ترامب. والكونغرس والشعب الأميركي".

وأضاف: "إن أوكرانيا بحاجة إلى السلام العادل والدائم، ونحن نعمل على تحقيق ذلك بالضبط".