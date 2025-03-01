العالم اليوم - هل يمكن إنقاذ العلاقة بين واشنطن وكييف؟.. زيلينسكي يعلق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 مارس 2025 03:24 صباحاً - اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ علاقة كييف بواشطن يمكن "بالطبع" إنقاذها، وذلك عقب المشادة الكلامية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الجمعة.

وقال زيلينسكي لشبكة فوكس نيوز إنّه يمكن "بالطبع" إصلاح العلاقات بين البلدين "لأنّ هذه علاقات تتجاوز حدود الرئيسَين، إنّها علاقات قوية وتاريخية بين شعبينا"؟

وأضاف أنه لا يريد أن يخسر الولايات المتحدة كشريك. وشدد زيلينسكي على أنه يريد أن يكون ترامب "أكثر إلى جانبنا" في المفاوضات لإنهاء النزاع.

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن الخلاف مع الرئيس الأميركي "ليس جيدا للجانبين".

لكن زيلينسكي قال إن ترامب - الذي يصر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام – يجب أن يفهم أن أوكرانيا لا تستطيع تغيير مواقفها تجاه روسيا فجأة.

وقال إن أوكرانيا لن تدخل في محادثات سلام مع روسيا حتى تحصل على ضمانات أمنية بعدم التعرض لهجوم آخر.