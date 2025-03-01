”سنتكوم” تعلن تصفية قائد عسكرى بارز فى تنظيم ”حراس الدين” التابع لـ”القاعدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 11:29 مساءً - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" اليوم السبت، تصفية القائد العسكري البارز في تنظيم "حراس الدين" التابع لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في سوريا محمد طلعة.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان عبر حسابها على "إكس": "في 23 فبراير، نفذت قوات القيادة المركزية غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، استهدفت وقتلت محمد يوسف ضياء طلعة، القائد العسكري البارز في تنظيم حراس الدين، التابع لتنظيم القاعدة".

وأضاف البيان: "تأتي هذه الغارة الجوية كجزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر بالتعاون مع الشركاء في المنطقة، لتعطيل وتقويض جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "كما قلنا سابقا، سنواصل ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن أفراد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة".

والتحالف الدولي الذي تشكل في سوريا عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة، بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، يضم دول قطر والإمارات والسعودية والأردن والبحرين والمغرب، بالإضافة إلى دول غربية.