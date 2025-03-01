العالم اليوم - نائب ترامب يحصل على لحظة انتظرها طويلا لمهاجمة زيلينسكي

انتم الان تتابعون خبر نائب ترامب يحصل على لحظة انتظرها طويلا لمهاجمة زيلينسكي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 مارس 2025 03:24 صباحاً - كان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يهاجم أوكرانيا قبل فترة طويلة من الاجتماع العاصف بالمكتب البيضاوي، يوم الجمعة، من خلال وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "بعدم الاحترام"، وسؤاله عما إذا كان قد شكر الولايات المتحدة على دعمها.

وعندما كان فانس مرشحا لمجلس الشيوخ الأميركي في ولاية أوهايو في عام 2022، قال في بودكاست "غرفة الحرب" لستيف بانون إنه يعتقد أنه أمر سخيف أن تركز الولايات المتحدة على الحدود بين أوكرانيا وروسيا. وقال لمقدم البرنامج وهو حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يهمني حقا ما يحدث لأوكرانيا بطريقة أو بأخرى"، على ما أفادت الأسوشيتد برس.

وقال دي فانس لوكالة أسوشيتيد برس شهر مارس 2022، بعد فترة وجيزة من بدء روسيا الهجوم على أوكرانيا: "أعتقد أن هناك الكثير من الديمقراطيات في العالم. وفي كل مرة تدخل إحداها في صراع، لا يجب أن يكون هذا الأمر من شأننا."

واستمر فانس في التعبير عن مواقف منعزلة مماثلة طوال سباق مجلس الشيوخ، الذي فاز به بمساعدة ترامب، وعندما ترشح كنائب لترامب في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وفي شهر مايو الماضي، قال فانس إن أكبر اعتراضين له على إرسال المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا هو أن الحرب "ليس لها نهاية استراتيجية في الأفق ولن تؤدي في نهاية المطاف إلى أي شيء سيكون جيدا لبلادنا".