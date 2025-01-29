انت الأن تتابع خبر قنبلة التفتيح الطبيعية .. ماسك الأرز لتبييض البشرة والحصول على درجة التفتيح المثالية في زمن قياسي !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - البشرة من الأمور التي لا يمكن أن يتم الإهمال معها حيث أن كل شئ يكون ظاهر وواضح بشكل كبير فصاحبة البشرة الرائعة تنال الإشادة من رفيقاتها وأصدقائها أما في حال كنت تعاني من إسمرار البشرة فمن الضروري أن يتم معالجة هذا الأمر بسرعة كبيرة من خلال النظر في العديد من الوصفات التي من الممكن أن تقضي على تلك الأزمة من جذورها وبشكل أكثر من رائع وهو الأمر الذي من الممكن الحصول عليه من خلال استعمال وصفة ماسك الأرز التي تساهم في تفتيح الجلد كما يلي .
مكونات عمل ماسك الأرز لتفتيح البشرة
- ملعقة من مسحوق الأرز.
- ملعقة من العسل الطبيعي.
- ملعقة من الزبادي.
- ملعقة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- نحض الأرز في الكبة ثم يتم وضعه في داخل طبق مناسب من حيث الحجم ثم نضيف له العسل النحل والزبادي وبعض المكونات
- ثم يتم الخلط بين هذه المكونات بشكل جيد مع الحرص على خلوها الخليط من أية تكتلات
- ثم نضع الخليط جانبا مدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يحدث التفاعل
- ثم يتم غسل الوجه بالماء وصابون جلسرين أو الزيتون مع الحرص على تجفيفه
- ثم يتم توزيع الماسك على البشرة مع تركه مدة تصل إلى نحو النصف ساعة حتى يجف
- يتم تدليك البشرة وفرك الماسك باليدين ثم نغسله بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا .