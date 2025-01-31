العالم اليوم - قتلى وجرحى في حادث مروري مروع باليمن

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى في حادث مروري مروع باليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 يناير 2025 01:29 صباحاً - قالت مصادر يمنية إن سبعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون معظمهم نساء وأطفال بجروح خطيرة يوم الخميس في انقلاب سيارة رباعية الدفع على طريق جبلي مرتفع في محافظة إب بوسط اليمن.

وأضافت المصادر لرويترز أن المركبة التي كانت مكتظة بالركاب انحرفت عن مسارها في نقيل الراسي بمنطقة الجعاشن في مديرية ذي السفال بجنوب محافظة إب الجبلية وهوت إلى أسفل الجبل.

وأشارت إلى أن القتلى بينهم طفلان وامرأتان، وبين المصابين ستة أطفال، أغلبهم في حالة حرجة.

وأرجعت المصادر سبب الحادث إلى السرعة الزائدة وعطل في مكابح المركبة مما أفقد السائق السيطرة عليها وتسبب في سقوطها من مكان شاهق ‬إلى واد صخري.

ويسلط الحادث الضوء مجددا على خطر الحوادث المرورية القاتلة في اليمن إذ يلقى المئات حتفهم شهريا بسبب قطع السائقين طرقا جبلية شاهقة وعرة وشديدة الخطورة بسرعات عالية، فضلا عن افتقارها لأعمال الصيانة.