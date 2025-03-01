العالم اليوم - مواجهة ترامب وزيلينسكي ..موسكو تحتفي بـ"الصفعة القوية"

انتم الان تتابعون خبر مواجهة ترامب وزيلينسكي ..موسكو تحتفي بـ"الصفعة القوية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 مارس 2025 12:24 صباحاً - أعرب ديمتري ميدفيديف ، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي وزعيم حزب روسيا الموحدة الحاكم ، عن سعادته بالصدام الذي شهدته أروقة البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة.

وأشاد ميدفيديف بترامب بسبب "تويبخه العنيف" لزيلينسكي ، قائلا إن الرئيس الأميركي كان محقا في قوله إن الزعيم الأوكراني "يراهن على إشعال الحرب العالمية الثالثة".

وكتب ميدفيديف في تدوينة له على تطبيق تليغرام "تلقى الخنزير الجاحد صفعة قوية من أسياده (...) إن هذا لأمر مفيد."

وقال الرئيس الروسي السابق إنه ينبغي الآن إيقاف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا.

وعلى الجانب الأوروبي، تعهدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالوقوف إلى جانب كييف، مشككة بزعامة الولايات المتحدة للعالم الغربي بعد المشادة الكلامية الخارجة عن المألوف بين الرئيسين الأميركي والأوكراني

وكتبت كالاس على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب المواجهة في المكتب البيضاوي "اليوم، أصبح من الواضح أن العالم الحر يحتاج إلى زعيم جديد. الأمر يعود لنا كأوروبيين لقبول هذا التحدي"، مضيفة "أوكرانيا هي أوروبا! نحن نقف إلى جانب أوكرانيا".