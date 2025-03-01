العالم اليوم - أميركا تقر صفقة ذخائر محتملة لإسرائيل بـ 2.7 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 مارس 2025 12:24 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان، الجمعة، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لذخائر ومعدات توجيه ودعم ذخيرة لإسرائيل في حزمتين تقدر قيمتهما بنحو 2.7 مليار دولار.

وأضاف البنتاغون أن المقاولين الرئيسيين للحزمة الأولى هما شركتا ريبكون وبوينغ، في حين تشمل الحزمة الثانية شركة جنرال ديناميكس. وقالت وزارة الدفاع إن وزارة الخارجية وافقت أيضاً على بيع جرّافات "كاتربيلر دي 9" ومعدات ذات صلة لإسرائيل بقيمة نحو 295 مليون دولار.

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