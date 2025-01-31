لافروف يبحث مع بن فرحان الوضع في سوريا

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أحمد جودة - القاهرة - بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الوضع في سوريا، وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 30 يناير، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود. وتم بحث عدد من القضايا الإقليمية وعلى وجه الخصوص الوضع في سوريا".

وأكد الجانبان تمسك البلدين بضرورة توحيد الجهود لتسهيل حل الأزمات في الشرق الأوسط.

يذكر أن وفدا روسيا برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف زار دمشق الثلاثاء الماضي وأجرى مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع

وأكد بوغدانوف أن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق كانت بناءة وإيجابية