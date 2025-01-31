انت الأن تتابع خبر وصفة طبيعية لتفتيح جسمك وبشرتك بمكون طبيعي بسيط له فوائد عديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لبان الدكر من المكونات الطبيعية التي ذات خصائص علاجية وتدخل في العديد من الوصفات التجميلية وهو مفيد جدًا ويمكنك استخدامه على بشرتك والاستفاده منه فهو يزيد من نضارة البشرة ويعمل على تفتيحها وشدها ويعالج العديد من مشاكلها لذلك يدخل في وصفات البشرة الطبيعية وهو آمن تماما ولا يسبب أي ضرر عليها، فإذا كنت تبحثين عن وصفة طبيعية لتفتيح جسمك وبشرتك فعليك بالاعتماد على لبان الذكر ويمكنك الاستعانة بالوصفات التي معنا.

مكونات ماسك لبان الذكر لتفتيح البشرة

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات تحضير ماسك لبان الذكر لتفتيح البشرة

احضري وعاء صغير واخلطي به جميع المكونات مع بعضها البعض للحصول على خليط متجانس.

طبقي هذا الخليط على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي بشرتك جيدا بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على افضل نتيجة لبشرتك.

مكونات ماسك لبان الذكر والزبادي لتفتيح البشرة

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من لبان الدكر المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

خطوات تحضير ماسك لبان الذكر والزبادي لتفتيح البشرة