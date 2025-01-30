منى فاروق إلى السجن 3 سنوات: تفاصيل الحكم والاتهامات

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 03:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الأربعاء، بمعاقبة الفنانة المصرية منى فاروق بالحبس لمدة 3 سنوات، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

تعود تفاصيل القضية إلى بث مباشر ظهرت فيه منى فاروق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، وتضمن الفيديو ألفاظاً وعبارات غير لائقة، بالإضافة إلى تلميحات غير أخلاقية.

واعتبرت المحكمة أن ما قامت به منى فاروق يشكل تعدياً على قيم الأسرة المصرية، ويؤثر سلباً على المجتمع.

أثار الحكم الصادر بحق منى فاروق جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للحكم.

أعلن دفاع منى فاروق عن نيته الطعن على الحكم أمام المحكمة المختصة.