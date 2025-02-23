نشكركم على متابعتكم خبر السكريات والحلوى: سموم خفية تهدد صحة المرأة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 08:57 مساءً - تعتبر السكريات والحلوى من الأطعمة التي تستهلكها المرأة بكثرة، خاصةً خلال فترات التغيرات الهرمونية. وعلى الرغم من حاجة الجسم لكميات معينة من السكريات، إلا أن الإفراط في تناولها يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المرأة.

أضرار السكريات والحلوى على صحة المرأة:

الإدمان:

يرفع السكر مستويات السيروتونين في الجسم، ونظرًا لأن النساء لديهن مستويات أقل من السيروتونين مقارنة بالرجال، فقد يصبحن أكثر عرضة للإدمان على السكر.

الشيخوخة المبكرة:

يُسرع السكر من عملية الشيخوخة ويُفقد البشرة نضارتها وحيويتها.

ترهل الجلد:

يُقلل السكر من مرونة الأنسجة، مما يؤدي إلى ظهور الترهلات الجلدية.

زيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية:

يُمكن أن يُؤدي الإفراط في تناول السكريات إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

مقاومة الأنسولين ومرض السكري:

يرتبط السكر بمقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني.

تأثيرات سلبية على المزاج والخصوبة:

يُؤثر السكر على الحالة المزاجية والخصوبة، ويزيد من مستويات التوتر في الجسم.

نمو الخلايا غير الصحية:

يُعزز السكر نمو وانتشار الخلايا غير الصحية في الجسم.

اضطرابات هرمونية:

يرفع السكر مستويات هرمون الاستروجين، مما يُؤثر سلبًا على الصحة الهرمونية للمرأة، خاصةً خلال فترات اضطرابات الدورة الشهرية، ومتلازمة تكيس المبايض، ومتلازمة ما قبل الحيض.

زيادة نمو الشعر غير المرغوب فيه:

قد يزيد السكر من نمو الشعر في الوجه والجسم نتيجة لزيادة مستويات الأندروجين.

اضطرابات الجهاز الهضمي:

يُخل السكر بالتوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة في الأمعاء، مما يُسبب الانتفاخ والتهاب القولون.

زيادة الشهية والوزن:

يُؤثر السكر على الشعور بالشبع، مما يزيد من الشهية ويُؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

تفاقم آلام الدورة الشهرية:

يزيد السكر من مستويات البروستاغلاندين، مما يُفاقم آلام الدورة الشهرية.

نصائح للحد من استهلاك السكريات:

تقليل تناول الحلويات والمشروبات السكرية.

قراءة الملصقات الغذائية بعناية للتحقق من محتوى السكر في الأطعمة.

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف، والتي تُساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

ممارسة الرياضة بانتظام، والتي تُساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة وتنظيم مستويات السكر في الدم.

استشارة أخصائي تغذية لوضع نظام غذائي صحي ومتوازن

هذا ويُشكل الإفراط في تناول السكريات والحلوى خطرًا كبيرًا على صحة المرأة. لذا، من الضروري اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتقليل استهلاك السكريات قدر الإمكان، للحفاظ على الصحة والنضارة والشباب.