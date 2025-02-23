الجزيرة يحقق فوزاً صعباً على النصر

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 08:57 مساءً - حقق الجزيرة فوزاً صعباً على نظيره النصر، بنتيجة 3-2، مساء اليوم، في الجولة 17 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

ثلاثية الجزيرة حملت توقيع كل من رامون مييريز (د22)، نبيل فقير (د40)، ونيكسنيس كيبانو (د60)، فيما سجل للنصر كل من علي مبخوت (د71) من علامة الجزاء، وجلوبر دوس سانتوس (د81).

بهذه النتيجة، رفع الجزيرة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد النصر عند 26 نقطة في المركز السابع.