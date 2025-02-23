القاهرة تحتضن لقاءً ليبيًا شاملًا لدفع العملية السياسية وإنهاء الانقسام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 08:34 مساءً - عُقد لقاء تشاوري بين مجلسي النواب والدولة الليبيين في العاصمة المصرية القاهرة يوم 23 فبراير 2025، بمشاركة 96 عضوًا من مجلس النواب و73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، وذلك بدعوة من مجلسي النواب والشيوخ المصريين.

ويهدف اللقاء إلى التشاور حول مختلف القضايا الوطنية، ومناقشة سبل دفع العملية السياسية نحو حل شامل ينهي الانقسام المؤسساتي في ليبيا، ويمهّد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

تم خلال اللقاء الاتفاق على التالي:

1. التأكيد على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر اللقاءات المشتركة

2. تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد بالقاهرة برعاية جامعة الدول العربية بتاريخ 10 مارس 2024م، واعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

3. التأكيد على اهمية دور البعثة الاممية للدعم في ليبيا الذي يجب ان يظل في اطاره المحدد بقرار انشائها والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقا للاتفاق السياسي ودعم

الموقف

4. دعم حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة ورفض العدوان الظالم عليه المصري والعربي الرافض لتهجيره، ودعوة الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم في هذا الشأن.

5. الاتفاق على عقد اللقاء القادم للمجلسين بأحدي المدن الليبية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه.

واختتمت الجلسة بتوجيه خالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على دعوتها الكريمة وحسن استضافتها.