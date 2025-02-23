العالم اليوم - عون للوفد الإيراني: تعبنا من حروب الآخرين على أرض لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 23 فبراير 2025 09:24 مساءً - قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال استقباله وفدا إيرانيا رسميا، الأحد، إن "لبنان تعب من حروب الآخرين على أرضه".

واستقبل عون في قصر بعبدا، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والسفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، مع وفد مرافق، وذلك في حضور وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي.

ووجه عون حديثه للوفد الإيراني: "أوافقكم الرأي بعدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأفضل مواجهة لأي خسارة أو عدوان هي وحدة اللبنانيين".

كما أكد "حرص لبنان على إقامة أطيب العلاقات مع طهران، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين"، مشيرا إلى أن لبنان دفع ثمنا كبيرا دفاعا عن القضية الفلسطينية، معربا عن أمله في الوصول إلى حل عادل لها.

ونوّه الرئيس عون بما صدر عن قمة الرياض الأخيرة والتي شاركت فيها إيران، لاسيما "تأكيد حل الدولتين بالنسبة الى القضية الفلسطينية، وعلى أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للفلسطينيين".

وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الوفد الايراني في تشييع جنازة الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصر الله.

من جانبه، شدد قاليباف على "وحدة الأراضي اللبنانية وسلامتها وسيادة الدولة عليها"، مشيرا إلى أن "بلاده تدعم أي قرار يتخذه لبنان بعيدا عن أي تدخل خارجي في شؤونه".