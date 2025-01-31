كاتبة لـ"إكسترا نيوز": نشر جيروزاليم صور للرئيس السيسى مع رئيس إيران بمثابة تهديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 04:29 مساءً - قالت الأميرة رشا يسري، الكاتبة المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، إن استخدام جيروزاليم بوست صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي تهديد صريح للدولة المصرية وعبارة عن سقطة مهنية وإعلامية كبيرة لصحيفة قديمة وعتيقة تعرف جيدًا القواعد العامة للمحتوى الخبري.

وأضافت « يسري»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الصحافة الإسرائيلية تستخدم لوضع رسائل مبطنة داخل الأخبار وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بمثل هذه الطريقة، مشيرة إلى أن إسرائيل تستخدم الإعلام لتوجيه رسائل ممنهجة إما للغرب أو لمصر او لجس نبض السلام وتحسس الخليج العربي وإلى أخره.

وتابعت: « وهذا الخبر المنتشر موجه لمصر بصفة خاصة لأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدى بكل وضوح وشجاعة عن قضية تهجير الفلسطينيين ورفض مصر أن تكون جزءًا فيه وأنها ستدعو إلى حل الدولتين»، مؤكدة على أن مصر لم تغير موقفها الرسمى تجاه القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى الوصول إلى اتفاق تهدئة الآن.