نتنياهو يعقد جلسة مشاورات أمنية بعد رفض حماس تمديد المرحلة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 مارس 2025 10:29 مساءً - يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورة أمنية، اليوم السبت، لمناقشة مستقبل صفقة تبادل الأسري والمحتجزين، بعد رفض حركة "حماس" اقتراح إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار بقطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"الإسرائيلية أنه سيشارك في الجلسة وزراء كبار ومسؤولون أمنيون رفيعو المستوى؛ بعد مشاورات غير عادية عقدت في وقت متأخر من الخميس الماضي بعد عودة الوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات عقدت في القاهرة.

وعلى صعيد آخر، أدان مكتب نتنياهو اليوم مقطع مصور (فيديو) جديد بثته "حماس" يظهر فيه الأخوين إيتان ويائير هورن محتجزين بغزة ، واصفا إياه بأنه "دعاية قاسية".. وقال: "سنواصل العمل بلا كلل لإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم وتحقيق جميع أهداف الحرب".

وكانت "حماس" قد بثت فيديو يظهر الرهينة الإسرائيلي إيتان هورن فيما يبدو أنه رسالة وداع لشقيقه يائير الذي تم إطلاق سراحه في شهر يناير الماضي ويظهر الفيديو الأخوين معا جنبا إلى جنب مع آخرين محتجزين بقطاع غزة.