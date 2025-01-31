لأعبو الأهلي في جلسة تصوير فريده مع "كرة" كأس العالم للأندية بالتتش.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 يناير 2025 04:29 مساءً - خاض لاعبو الأهلي خلال جلسة تصوير مع "كرة" بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام بأمريكا الصيف المقبل ويلعب خلالها ممثل مصرـ ضمن المجموعة الأولى رفقة ، كلاً من إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبنفيكا البرتغالي .

ويستهل الأهلى مبارياته فى كأس العالم للأندية، بمواجهة الفريق الأمريكي أنتر ميامى صاحب الأرض والجمهور والذي يقوده الإسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

طاهر محمد طاهر مع كرة كاس العالم للأندية طاهر محمد طاهر مع كرة كاس العالم للأندية

محمد الشناوي مع كرة كاس العالم للأندية محمد الشناوي مع كرة كاس العالم للأندية

محمد هاني مع كرة كاس العالم للأندية محمد هاني مع كرة كاس العالم للأندية

وسام ابو علي مع كرة كاس العالم للأندية وسام ابو علي مع كرة كاس العالم للأندية

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي لمباراة موردن سبورت المقرر لها السابعة من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد السلام في الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على ثنائية الدفاع في مباراة مودرن سبورت ، وينوي المدير الفني الاعتماد على ثنائية، رامي ربيعة ومصطفى العش في خط دفاع الفريق في مباراة مودرن والتي ستشهد غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق للإصابة في العضلة الخلفية.

وانضم العش للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري قادماً من زد لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وظهر اللاعب للمرة الأولى في مباراة بيراميدز الأحد الماضي في الجولة العاشرة للدوري حيث شارك أساسياً في اللقاء الذي إنتهى بالتعادل 2-2.

ويُعد بن شرقي الصفقة الخامسة للأهلي خلال يناير الجاري، حيث أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم 4 صفقات قبل بن شرقي، هي مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر حتى إنتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد الأهلي مع تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.