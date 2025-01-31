انت الأن تتابع خبر هتلاحظي النتيجة من أول استخدام .. اعملي وصفة الفلفل والروزماري لفرد الشعر في البيت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحلم الكثير من النساء بالحصول على شعر ناعم ومفرود دون الحاجة إلى استخدام المنتجات الكيميائية أو أدوات التصفيف الحرارية التي قد تتسبب في تلف الشعر على المدى الطويل، ومن هنا تأتي أهمية الوصفات الطبيعية التي توفر حلولًا فعالة وآمنة لفرد الشعر وتحسين مظهره وصحته، ومن بين المكونات الطبيعية الفعالة في العناية بالشعر، يعتبر الفلفل الحلو والروزماري من أكثر المكونات التي تساعد في تنعيم الشعر وتعزيز نموه وتقويته، حيث الفلفل غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تحفز فروة الرأس، بينما يعمل الروزماري على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يغذي بصيلات الشعر ويجعله أكثر صحة ولمعانًا.

مكونات عمل وصفة الفلفل والروزماري لفرد الشعر

1 ثمرة فلفل حلو أحمر أو أخضر.

2 ملعقة كبيرة من أوراق الروزماري الطازجة أو 1 ملعقة كبيرة من الروزماري المجفف.

½ كوب ماء ساخن.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند.

1 ملعقة صغيرة عسل.

طريقة التحضير: