نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 8 أشخاص إثر هجوم بسلاح أبيض في أحد المعاهد الصينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن هجوما بالسكين وقع في أحد المعاهد، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح.

وأضافت الوكالة، نقلا عن الشرطة المحلية، بأن 8 أشخاص لقوا حتفهم حين هاجمهم رجل يحمل سكينا في أحد المعاهد المهنية في مقاطعة جيانغسو الصينية.

وذكرت بيانات الشرطة، أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 17 آخرون، في هجوم بسكين، في معهد مهني في بيشينغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، ولم تعرف حتى الآن دوافع الجاني.