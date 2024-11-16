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مقتل 8 أشخاص إثر هجوم بسلاح أبيض في أحد المعاهد الصينية

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن هجوما بالسكين وقع في أحد المعاهد، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح.

وأضافت الوكالة، نقلا عن الشرطة المحلية، بأن 8 أشخاص لقوا حتفهم حين هاجمهم رجل يحمل سكينا في أحد المعاهد المهنية في مقاطعة جيانغسو الصينية.

وذكرت بيانات الشرطة، أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 17 آخرون، في هجوم بسكين، في معهد مهني في بيشينغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، ولم تعرف حتى الآن دوافع الجاني.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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