نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تعلن إسقاط 34 مُسيرة أوكرانية في هجمات ليلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 34 طائرة مُسيرة أوكرانية خلال الليل في مقاطعات كورسك، بريانسك، بيلغورود، كالوغا، وشبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة سبوتنيك: "تم إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بطائرات مُسيرة، وتم تدمير جميع الطائرات من قبل أنظمة الدفاع الجوي".

وأوضحت الوزارة أن 20 طائرة مُسيرة أُسقطت فوق مقاطعة كورسك، و11 فوق بريانسك، بينما أُسقطت طائرة واحدة في كل من القرم ومقاطعات بيلغورود وكالوغا.

وأكد ألكسندر بوغوماز، حاكم منطقة بريانسك، عبر تليغرام، أنه لم تُسجل أي خسائر بشرية أو مادية، وأن فرق الإنقاذ تواصل عملها في مواقع سقوط الطائرات.