العالم اليوم - انتهى بـ96 لكمة.. ماذا حدث خلال نزال بول وتايسون؟

انتم الان تتابعون خبر انتهى بـ96 لكمة.. ماذا حدث خلال نزال بول وتايسون؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 10:25 صباحاً - انتهت العودة المثيرة للجدل للملاكم الأميركي مايك تايسون بخسارته أمام صانع المحتوى على موقع يوتيوب جيك بول، بإجماع الحكام الجمعة في تكساس.

وأخفق تايسون (58 عاما) بتسديد اللكمات الهامة خلال نزال من 8 جولات، حسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).

واستخدم بول (27 عاما) سرعته وتحركاته للهيمنة على تايسون المتقدم في السن، ووضع بطل العالم السابق في الوزن الثقيل في مأزق عندما وجه له سلسلة من اللكمات في الجولة الثالثة.

بيد أن المقاتل الشاب أخفق في توجيه ضربة قاضية وعد بها، الخميس، خلال عملية قياس الأوزان المتوترة، عندما صفعه تايسون على وجهه.

ولم ينجح تايسون سوى بتسديد لكمات قليلة أزعجت بول، أمام 70 ألف متفرج في قاعة "آيه تي أند تي" وملايين المتفرجين حول العالم.

وأظهرت الإحصائيات أن تايسون نجح في إصابة خمصه بـ18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.

ومع اقتراب النزال من لحظاته الأخيرة، انحنى بول احتراما لتايسون قبل أن يرن الجرس معلنا نهاية النزال.