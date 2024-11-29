نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (12): الأهلي يلاقي الوحدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب القادسية مع الخليج الساعة 17:25 بتوقيت مكة المكرمة، والنصر مع ضمك الساعة 17:40، والأهلي مع الوحدة، الساعة 20:00.
أمس:
الفيحاء × العروبة 0-1
الأخدود × الخلود 1-2
الفتح × الرياض 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 30 نقطة
2- الهلال: 28 نقطة
3- النصر: 22 نقطة
4- الشباب: 22 نقطة
5- القادسية: 22 نقطة