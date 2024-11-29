دوري روشن السعودي (12): الأهلي يلاقي الوحدة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب القادسية مع الخليج الساعة 17:25 بتوقيت مكة المكرمة، والنصر مع ضمك الساعة 17:40، والأهلي مع الوحدة، الساعة 20:00.

أمس:

الفيحاء × العروبة 0-1

الأخدود × الخلود 1-2

الفتح × الرياض 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 30 نقطة

2- الهلال: 28 نقطة

3- النصر: 22 نقطة

4- الشباب: 22 نقطة

5- القادسية: 22 نقطة