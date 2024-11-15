العالم اليوم - 224 مليون يورو أرباح "ألستوم" الفرنسية في 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 224 مليون يورو أرباح "ألستوم" الفرنسية في 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:25 صباحاً - ارتفع صافي أرباح شركة صناعة القطارات الفرنسية ألستوم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 5200 بالمئة لتصل إلى 53 مليون يورو مقابل مليون يورو في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وبلغ التدفق النقدي الحر 138 مليون يورو للنصف الأول من العام.

وبلغ صافي أرباح الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 224 مليون يورو خلال النصف الأول من العام المالي، وبنسبة ارتفاع بحوالي 29 بالمئة، مقابل 174 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك 515 مليون يورو بزيادة نسبتها 18 بالمئة سنويا.

في الوقت نفسه بلغت قيمة مبيعات ألستوم خلال النصف الأول حوالي 8.8 مليار يورو بزيادة نسبتها 3.9 بالمئة على أساس سنوي، في حين وصل إجمالي الطلبيات لدى الشركة خلال النصف الأول 10.9 مليار يورو.

بلغت قيمة المتأخرات حوالي 94.4 مليار يورو، مما يوفر رؤية قوية للمبيعات المستقبلية.

وقال هنري بوبارت لافارج، الرئيس التنفيذي لشركة ألستوم: "لا يزال الطلب قويًا، مدفوعًا بسياسات التنقل الأخضر، ومقاومًا للتوترات الجيوسياسية، وحققنا أداءً تجاريًا قويًا في النصف الأول من العام".