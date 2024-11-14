نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارة إسرائيلية على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT، مساء يوم الخميس، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط تجدد الغارات جنوب لبنان.

وأوضحت المراسلة أن "الغارة الإسرائيلية الأخيرة استهدفت منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما تم تسجيل غارة إسرائيلية ثالثة أيضا على الضاحية.

وأضافت أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت محيط بلدة عيتيت في جنوب لبنان.

وأظهرت مشاهد متداولة آثار الغارة الإسرائيلية على منطقة الشياح، وإحدى الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأفادت مراسلة Rt في وقت سابق، باندلاع مواجهات عنيفة من مسافة صفر بين مقاتلي حزب الله وقوات الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة عيترون باتجاه بلدة عيناثا في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، استهدف الجيش الإسرائيلي في غارتين جويتين منطقة الرويس والمريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت