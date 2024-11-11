العالم اليوم - مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لخيمة بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 10 فلسطينيين، مساء الإثنين، وإصابة آخرين، في قصف للطيران الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها، إن الطيران الإسرائيلي قصف خيمة كانت تؤوي نازحين يجتمعون للحصول على خدمة الإنترنت، قرب بوابة "أصداء" الجنوبية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ودفعت القوات الإسرائيلية بالدبابات إلى الجانب الغربي من مخيم النصيرات في قطاع غزة، الإثنين، في توغل جديد بوسط القطاع.

وقال سكان إن الدبابات الإسرائيلية فتحت النار خلال التوغل في غرب النصيرات، وهو أحد المخيمات الثمانية المقامة منذ فترة طويلة للاجئين في قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان والأسر النازحة.

ومع استمرار الحرب في غزة للشهر الرابع عشر، تركز إسرائيل عملياتها في شمال ووسط القطاع في ما تقول إنها حملة لمنع مسلحي حركة حماس من شن الهجمات ومنعهم من إعادة تنظيم صفوفهم.

وصدرت أوامر إسرائيلية لعشرات الآلاف من السكان الفلسطينيين بالإخلاء، مما أجج المخاوف من عدم السماح لهم بالعودة أبدا.