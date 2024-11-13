العالم اليوم - مصر تعيد 294 من رعاياها في لبنان برفقة وزير الخارجية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:25 مساءً - أعادت مصر، يوم الأربعاء، 294 مواطنا من لبنان، التي تتعرض لقصف من إسرائيل، برفقة وزير الخارجية بدر عبد العاطي أثناء عودته من بيروت.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية قام عبد العاطي اليوم الأربعاء في ختام زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت باصطحاب 294 من المصريين العالقين في لبنان وذويهم لإعادتهم إلى أرض الوطن، وذلك على متن طائرة مصر للطيران التي أقلت وزير الخارجية في طريق عودته، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى ال ن 1177 مواطنا عبر رحلات استثنائية لشركة مصر للطيران.

وقد أعرب المواطنون المصريون العائدون من لبنان عن "عميق تقديرهم لاهتمام الدولة بضمان عودتهم سالمين إلى أرض الوطن عبر تسيير رحلات استثنائية وعلى نفقة الدولة، الأمر الذي يؤكد على وضع مصلحة وسلامة المواطنين على رأس أولويات الدولة المصرية".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية أن "الوزارة لا تدخر جهدًا بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمواطنين المصريين في لبنان، سواء عبر ادراجهم على رحلات العودة لمصر أو تقديم الخدمات القنصلية المختلفة التي تحرص السفارة المصرية في بيروت على مواصلة تقديمها رغم الوضع الأمني الصعب في بيروت".