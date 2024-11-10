العالم اليوم - ارتفاع التضخم في مصر إلى 26.5% خلال أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 10:28 صباحاً - أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 بالمئة في أكتوبر من 26.4 بالمئة في سبتمبر.

أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 بالمئة في أكتوبر من 26.4 بالمئة في سبتمبر.

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