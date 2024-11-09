العالم اليوم - إيران: لا نسعى للحصول على أسلحة نووية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 07:27 مساءً - نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، مساعي بلاده للحصول على أسلحة نووية.

وقال عراقجي في منشور على منصة "إكس"، السبت: "إيران لا تسعى للحصول على أسلحة نووية. هذه سياسة مبنية على التعاليم الإسلامية وحساباتنا الأمنية. بناء الثقة مطلوبمن الجانبين. إنه ليس طريقا في اتجاه واحد".

كما نفى عراقجي اتهامات الولايات المتحدة بوجود صلة بين طهران ومؤامرة مزعومة لقتل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، داعيا إلى بناء الثقة بين البلدين الخصمين.

وقال: "الآن يتم اختلاق سيناريو جديد. بما أنه ليس هناك قاتل في الواقع، يتم جلب كتاب السيناريو لتأليف كوميديا رخيصة".

يأتي ذلك في إشارة إلى المؤامرة المزعومة التي قالت واشنطن إنها بأمر من الحرس الثوري الإيراني لاغتيال ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية ومن المقرر أن يتولى منصبه في يناير المقبل.

وقال عراقجي: "اتخذ الشعب الأميركي قراره. وإيران تحترم حقه في انتخاب الرئيس الذي يختاره. والسبيل للمضي قدما هو أيضا اختيار يبدأ بالاحترام".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وصف في وقت سابق هذا الزعم بأنه مؤامرة "خبيثة" من إسرائيل والمعارضة الإيرانية في الخارج، بهدف "تعقيد الأمور بين أميركا وإيران".

ولا يستبعد محللون ومصادر مطلعة في إيران إمكانية حدوث انفراجة بين طهران وواشنطن في عهد ترامب، لكن من دون استعادة العلاقات الدبلوماسية.

وفي الوقت الذي تواجه به إيران خصمها اللدود إسرائيل، تشعر بالقلق أيضا من احتمال اندلاع حرب شاملة في المنطقة التي تشهد دخول إسرائيل في صراعين مع حليفين لطهران في كل من غزة ولبنان.