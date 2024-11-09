العالم اليوم - بايدن يستقبل ترامب في البيت الأبيض الأربعاء

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 07:27 مساءً - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، الأربعاء.

وكان بايدن قد تعهد بضمان انتقال "سلمي ومنظم" للسلطة مع الرئيس الجمهوري المنتخب، الذي حقق فوزا كبيرا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

ويهدف الاجتماع الى إعداد تسلم إدارة ترامب المقبلة مقاليد الحكم.

وسبق أن أعلن هذا الاجتماع من دون تحديد موعد له.

ونقل عن ترامب قوله، الخميس، إنه "ينتظر هذا اللقاء (في البيت الأبيض) بفارغ الصبر".

وأمام الملياردير الجمهوري 74 يوما لتشكيل فريق حكومته.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن ترامب أول تعيين في إدارته المقبلة بعد فوزه الحاسم، واختار مديرة حملته الانتخابية سوزي وايلز لتولي منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لتكون أول امرأة تعيّن في هذا المنصب الرفيع.